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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Без Бэйла в лазарете скучно»: Стали известны имена заразившихся Covid-19 игроков «Реала»

16 Декабря 2021 • 18:40 Комментировать
Реал Мадрид
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Кадис
1.17 7.50 15.50
19.12 23:00

Мадридский «Реал» выступил с официальным заявлением, сообщив, что детальное тестирование футболистов на коронавирус обернулось для клуба неприятными новостями. Дело в том, что помимо Луки Модрича и Марсело, Covid-19 подхватили еще четыре представителя основной команды.

Речь идет о полузащитнике Марко Асенсио, вингерах Гарете Бэйле и Родриго, а также об украинском голкипере Андрее Лунине. Все они будут отправлены на карантин.

Примечательно, что положительный тест сдал также один из помощников главного тренера. К слову, 19 декабря «сливочным» предстоит встреча с «Кадисом» в рамках чемпионата Испании. Пока неизвестно, каковой будет реакция руководства Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид
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РЕАЛ МАДРИД КАДИС
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