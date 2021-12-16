«Без Бэйла в лазарете скучно»: Стали известны имена заразившихся Covid-19 игроков «Реала»

Мадридский «Реал» выступил с официальным заявлением, сообщив, что детальное тестирование футболистов на коронавирус обернулось для клуба неприятными новостями. Дело в том, что помимо Луки Модрича и Марсело, Covid-19 подхватили еще четыре представителя основной команды.

Речь идет о полузащитнике Марко Асенсио, вингерах Гарете Бэйле и Родриго, а также об украинском голкипере Андрее Лунине. Все они будут отправлены на карантин.

Примечательно, что положительный тест сдал также один из помощников главного тренера. К слову, 19 декабря «сливочным» предстоит встреча с «Кадисом» в рамках чемпионата Испании. Пока неизвестно, каковой будет реакция руководства Ла Лиги.