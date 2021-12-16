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Чемпионат Испании. Ла Лига

Источник: В составе «Реала» три новых случая заражения Covid-19

16 Декабря 2021 • 14:15 Комментировать
Реал Мадрид
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Кадис
1.17 7.50 15.50
19.12 23:00

В четверг стало известно, что мадридский «Реал» перенес свою утреннюю тренировку с целью провести дополнительное комплексное тестирование на Covid-19. Напомним, что ранее «сливочные» сообщали о положительных тестах у Луки Модрича и Марсело. По неофициальной информации, уже сейчас в команде выявлено три новых случая заражения.

Такими данными поделилось местное издание Sport.es. Правда, пока непонятно, являются ли заболевшие футболисты представителями основной команды или какой-то из молодежных.

Стоит уточнить, что в Испании на карантин также может отправиться «Валенсия». Что касается других чемпионатов, то ситуация значительно ухудшилась в английской Премьер-лиге – там клубы требуют перенести несколько матчей первенства.

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Реал Мадрид
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