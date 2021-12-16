Юмтити не хочет уходить из «Барселоны»

Французский защитник Самуэль Юмтити планирует остаться в каталонской «Барселоне», несмотря на желание клуба выставить его на трансфер этой зимой.

По информации Diario Sport, 28-летний футболист намерен приложить максимум усилий, чтобы изменить отношение клуба к себе. Юмтити готов пересмотреть условия своего трудового договора в пользу «сине-гранатовых».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не заинтересован в услугах Самуэля. Подписать игрока готовы «Бенфика», «Тоттенхэм» и «Милан».

В текущем сезоне на счету француза всего один матч в чемпионате Испании. Срок действия контракта защитника с каталонцами истекает летом 2023 года.