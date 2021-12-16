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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» отменил тренировку из-за вспышки коронавируса

16 Декабря 2021 • 13:26 Комментировать

Мадридский «Реал» страдает от вспышки коронавирусной инфекции. По сообщениям журналистов AS, в «королевском» клубе выявлены очередные случаи заражения болезнью.

В связи с этими обстоятельствами было принято решение об отмене тренировочного занятия. В клубе хотят повести дополнительное тестирование, чтобы определить количество инфицированных.

В среду, 15 декабря, стало известно о положительных тестах на Covid-19 у хавбека Луки Модрича и защитника Марсело.

Ближайший матч подопечные Карло Анчелотти проведут в чемпионате Испании против «Кадиса». Игра состоится в воскресенье, 19 декабря.

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Реал Мадрид
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