«Реал» отменил тренировку из-за вспышки коронавируса

Мадридский «Реал» страдает от вспышки коронавирусной инфекции. По сообщениям журналистов AS, в «королевском» клубе выявлены очередные случаи заражения болезнью.

В связи с этими обстоятельствами было принято решение об отмене тренировочного занятия. В клубе хотят повести дополнительное тестирование, чтобы определить количество инфицированных.

В среду, 15 декабря, стало известно о положительных тестах на Covid-19 у хавбека Луки Модрича и защитника Марсело.

Ближайший матч подопечные Карло Анчелотти проведут в чемпионате Испании против «Кадиса». Игра состоится в воскресенье, 19 декабря.

Мбаппе или Холанн: «Реал» сделал выбор между звёздными нападающими