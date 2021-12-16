«Барселона» назвала сумму, за какую продаст де Йонга

Каталонская «Барселона» готова рассмотреть предложения по продаже голландского хавбека Френки де Йонга, об этом рапортует Fichajes.

Если верить источнику, руководство «сине-гранатовых» может расстаться с полузащитником за фиксированную сумму отступных. Каталонцы отпустят игрока, если за него будет предложено 90 миллионов евро. Ранее ходили слухи об интересе к футболисту со стороны «МЮ», «Ливерпуля» и мюнхенской «Баварии».

Френки перешел в «Барсу» из амстердамского «Аякса» летом 2019 года. Он подписал контракт до 2026 года.

В этом сезоне Ла Лиги голландец сыграл 13 матчей, забил гол и сделал два ассиста.