Реакция Линекера на завершение карьеры Агуэро

Экс-форвард сборной Англии, а сейчас футбольный эксперт Гари Линекер высказался об уходе аргентинца Серхио Агуэро из футбола. 33-летний аргентинец решил повесить бутсы на гвоздь из-за проблем со здоровьем.

«Жаль, что Кун вынужден уйти из игры. Я с удовольствием наблюдал за его выступлениями. Агуэро можно по праву считать одним из лучших голеадоров в истории футбола. Хочу пожелать ему всего самого лучшего», - говорится в публикации Линекера в твиттер-аккаунте.

Последним клубом Агуэро была каталонская «Барселона». До переезда на «Камп Ноу» аргентинец поиграл за «Манчестер Сити», мадридский «Атлетико и «Индепендьенте».