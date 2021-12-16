Форвард «Барселоны» может переехать в Турцию

Голландский форвард Люк де Йонг, играющий на правах аренды за каталонскую «Барселону», может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге. Согласно информации Mundo Deportivo, заинтересованность в его услугах проявляет стамбульский «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» не рассчитывают на игрока и хотят досрочно вернуть его в «Севилью». Этой ситуацией хочет воспользоваться «Фенербахче», подыскивающий нового нападающего.

В нынешнем сезоне 31-летний голландец провел 11 поединков за «сине-гранатовых» и отметился одном голом. Его трансферная стоимость оценивается в 7,5 миллиона евро.