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Чемпионат Испании. Ла Лига

Форвард «Барселоны» может переехать в Турцию

16 Декабря 2021 • 09:45 Комментировать

Голландский форвард Люк де Йонг, играющий на правах аренды за каталонскую «Барселону», может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге. Согласно информации Mundo Deportivo, заинтересованность в его услугах проявляет стамбульский «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» не рассчитывают на игрока и хотят досрочно вернуть его в «Севилью». Этой ситуацией хочет воспользоваться «Фенербахче», подыскивающий нового нападающего.

В нынешнем сезоне 31-летний голландец провел 11 поединков за «сине-гранатовых» и отметился одном голом. Его трансферная стоимость оценивается в 7,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Барселона Люк Де Йонг
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