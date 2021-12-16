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Фабрегас поддержал Агуэро, завершившего карьеру

16 Декабря 2021 • 09:16 Комментировать

Испанский хавбек Сеск Фабрегас, ныне выступающий во Франции за «Монако», поддержал аргентинского нападающего Серхио Агуэро, завершившего карьеру из-за проблем с сердцем.

«Очень сложно отобрать у тебя мяч. Грустно наблюдать за тем, как ты уходишь из-за такого. Тебе нужно гордиться тем, чего ты достиг за свою карьеру. Радуйся жизни, Кун. Обнимаю», - гласит сообщение Сеска в твиттер-аккаунте.

Последним местом работы 33-летнего аргентинца была каталонская «Барселона», в которую он перешел прошлым летом из «Манчестер Сити». В составе «горожан» Агуэро выступал с 2011 по 2021 год. Также в его карьере были мадридский «Атлетико» и «Индепендьенте».

За сборную Аргентины Серхио сыграл 101 матч и забил 41 гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Сеск Фабрегас Серхио Агуэро
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