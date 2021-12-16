Президент Ла Лиги верит, что «Реалу» удастся победить в Лиге чемпионов

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас поделился своими впечатлениями от жеребьёвки первого раунда стадии плей-офф Лиги чемпионов. В частности, чиновник прокомментировал возможный расклад событий для мадридского «Реала», вспомнив конфуз во время процедуры.

«ПСЖ» - это куда интереснее, чем «Бенфика». Мы же смотрим футбол ради того, чтобы получить эмоции. Все хотят интересных противостояний. Как бы это не было, у мадридской команды хорошие шансы. «Реал» по-прежнему является одним из фаворитов на трофей. Сейчас они играют выше всяких похвал», - приводит слова президента издание COPE.

При этом, Тебас согласился, что «сливочные» имели право требовать от УЕФА не перетасовывать их пару с «Бенфикой», так как ошибки при жеребьёвке на них никак не влияли.