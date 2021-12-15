В связи с трудностями, образовавшимися вокруг вингера Эдена Азара в мадридском «Реале», журналисты спросили у президента «Лилля» Оливье Летанга, возможно ли возвращение бельгийца в Лигу 1. Напомним, именно во французском клубе футболист сделал себе имя, в следствие перебравшись в стан «Челси».

Интересно, что чиновник не исключил подобного расклада событий. По его словам, переход игрока не является чем-то сверхординарным.

«Вернуть Азара обратно в «Лилль»? Это не невозможно. Если надо будет, то лично отправлюсь в Испанию. Это фантастический футболист. Сейчас же Эден представляет цвета «Реала» и связан с этой командой контрактными обязательствами», - подчеркнул Летанг в интервью L’Equipe.