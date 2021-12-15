Марсело и Модрич заболели коронавирусом

Всё больше европейских команд страдает от новой волны коронавируса. В среду мадридский «Реал» посредством клубного сайта объявил о том, что COVID-19 диагностирован у защитника Марсело и полузащитника Луки Модрича.

33-летний Марсело, который 1 января отпразднует 15-летие пребывания в «королевском клубе», уже не является игроком основы, проведя всего суммарно 140 минут в пяти матчах.

36-летний Модрич играет гораздо чаще (18 поединков и 5 результативных передач).

В 2021 году «Реалу» предстоят матчи с «Кадисом» и «Атлетиком» из Бильбао. После недельной рождественской паузы мадридцы сыграют с «Хетафе», «Валенсией» и «Барселоной».