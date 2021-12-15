Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Манчини отреагировал на проблемы Агуэро

15 Декабря 2021 • 08:30 Комментировать

Аргентинский центрфорвард Серхио Агуэро близок к уходу из футбола из-за проблем с сердцем. Своим мнением по этому поводу поделился экс-тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини, ныне работающий со сборной Италии.

«Очень жаль, что так происходит. Желаю этому игроку всего самого лучшего. Жалко, что такие футболисты уходят из футбола», - цитирует специалиста Football-Italia.

Ранее сообщалось, что 33-летний аргентинец официально объявит о завершении карьеры в среду, 15 ноября.

Серхио минувшим летом присоединился к каталонской «Барселоне». До этого он поиграл за «Манчестер Сити» и мадридский «Атлетико».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Серхио Агуэро Роберто Манчини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Декабря
08:30 · Испания. Ла Лига
Манчини отреагировал на проблемы Агуэро
08:23 · Германия. Бундеслига
Хави высказался о возможном переходе Холанна в «Барселону»
14 Декабря
23:24 · Испания. Ла Лига
Гвардиола и Бегиристайн прилетят на пресс-конференцию Агуэро
19:33 · Голландия. Эредивизие
​Онана: «Барселона» - мой вариант номер один»
18:17 · Испания. Ла Лига
​«Бенфика» хочет подписать защитника «Барселоны» слухи
14:47 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» сообщил о травме Гризманна
13:38 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» анонсировала пресс-конференцию Агуэро – ожидается, что аргентинец завершит карьеру
13:30 · Испания. Ла Лига
​Отец де Йонга объяснил, почему игрок вряд ли перейдёт в «Манчестер Юнайтед» или «Баварию» 1
11:54 · Германия. Бундеслига
​Тер Штеген может оказаться в «Баварии» слухи
11:31 · Испания. Ла Лига
​«Реал» не объявит о подписании Мбаппе в ближайшие месяцы из-за жеребьёвки Лиги чемпионов 1
10:23 · Германия. Бундеслига
Президент «Барселоны» обсудил с Райолой трансфер Холанна
09:49 · Испания. Ла Лига
«Барселона» передумала продавать де Йонга
09:23 · Испания. Ла Лига
Адейеми ответил на вопрос о переходе в «Барселону»
08:19 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» начал переговоры с нападающим «Реала»
00:58 · Испания. Ла Лига
«Кадис» не удержал победу над «Гранадой»
Все новости
Рекомендуем
Add this code before the tag: