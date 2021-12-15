Манчини отреагировал на проблемы Агуэро

Аргентинский центрфорвард Серхио Агуэро близок к уходу из футбола из-за проблем с сердцем. Своим мнением по этому поводу поделился экс-тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини, ныне работающий со сборной Италии.

«Очень жаль, что так происходит. Желаю этому игроку всего самого лучшего. Жалко, что такие футболисты уходят из футбола», - цитирует специалиста Football-Italia.

Ранее сообщалось, что 33-летний аргентинец официально объявит о завершении карьеры в среду, 15 ноября.

Серхио минувшим летом присоединился к каталонской «Барселоне». До этого он поиграл за «Манчестер Сити» и мадридский «Атлетико».