​«Атлетико» сообщил о травме Гризманна

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн угодил в лазарет. Француз не смог завершить воскресный матч против «Реала» из-за полученного повреждения.

Как официальном сайте «Атлетико» сообщается о том, что Гризманн прошёл МРТ. Обследование выявило у нападающего мышечную травму правого бедра. Антуан будет проходить курс лечения, сроки его возвращения в строй «матрасники» не называют.

В сезоне 2021/2022 Антуан Гризманн провёл за «Атлетико» 21 матч. На счету нападающего 7 забитых голов и 3 результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Атлетико» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.