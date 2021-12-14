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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Атлетико» сообщил о травме Гризманна

14 Декабря 2021 • 14:47 Комментировать

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн угодил в лазарет. Француз не смог завершить воскресный матч против «Реала» из-за полученного повреждения.

Как официальном сайте «Атлетико» сообщается о том, что Гризманн прошёл МРТ. Обследование выявило у нападающего мышечную травму правого бедра. Антуан будет проходить курс лечения, сроки его возвращения в строй «матрасники» не называют.

В сезоне 2021/2022 Антуан Гризманн провёл за «Атлетико» 21 матч. На счету нападающего 7 забитых голов и 3 результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Атлетико» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.  

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн
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