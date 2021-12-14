​«Барселона» анонсировала пресс-конференцию Агуэро – ожидается, что аргентинец завершит карьеру

Пресс-служба «Барселоны» анонсировала пресс-конференцию нападающего Серхио Агуэро. Она пройдёт в среду, 15 декабря, и начнётся в 14:00 по московскому времени. Вместе с Агуэро перед журналистами выступит президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

Ранее в СМИ проскакивала информация о том, что Серхио Агуэро объявит о завершении карьеры. В октябрьском матче Ла Лиги против «Алавеса» у аргентинского форварда проявились проблемы с сердцем.

Серхио Агуэро успел провести за «Барселону» пять официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт один гол, поразив ворота «Реала» в «эль класико».