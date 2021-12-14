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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Отец де Йонга объяснил, почему игрок вряд ли перейдёт в «Манчестер Юнайтед» или «Баварию»

14 Декабря 2021 • 13:30 Комментировать

Ходят слухи, что плохая финансовая ситуация вынуждает «Барселону» рассмотреть предложения других клубов по талантливому полузащитнику Френки де Йонгу. По поводу будущего игрока высказался его отец по имени Йон.

«Может ли Френки перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Баварию»? Там часто бывает плохая погода. Конечно, это не касается футбола, но это имеет значение.

Конечно, я знаю, что «Барселоне» нужны деньги, и отличное предложение по Френки может быть рассмотрено. Но я не думаю, что это произойдёт в ближайшее время. Хотя нам звонили пять ведущих европейских клубов»,- слова отца де Йонга приводит Goal.com.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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