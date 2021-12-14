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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» не объявит о подписании Мбаппе в ближайшие месяцы из-за жеребьёвки Лиги чемпионов

14 Декабря 2021 • 11:31 Комментировать

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Согласно правилам ФИФА, уже 1 января талантливый форвард может подписать предварительный контракт с клубом не из Франции.

Ожидается, что Килиан Мбаппе летом станет игроком «Реала». Даже если в обозримом будущем стороны подпишут контракт, мадридский клуб из уважения к «ПСЖ» не станет объявлять об этом. Об этом пишет испанский AS. Дело в том, что «Реал» и «ПСЖ» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.

При этом французский L’Equipe сообщает на своих страницах о том, что Килиан Мбаппе не станет подписывать трудовое соглашение с «Реалом» до марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2022
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