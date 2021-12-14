«Барселона» передумала продавать де Йонга

Каталонская «Барселона» не станет продавать голландского полузащитника Френки де Йонга в январское трансферное окно. Об этом поведал отец футболиста.

«Переход в «Манчестер Юнайтед» или «Баварию»? Не думаю, что сделка состоится этой зимой. Но могу сказать, что интерес к Френки проявляют пять топ-клубов Европы», - передает слова представителя де Йонга AD.

Ранее также сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Ливерпуля».

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость голландца составляет 90 миллионов евро. Его контракт с «сине-гранатовыми» рассчитан еще на 4,5 года.