Адейеми ответил на вопрос о переходе в «Барселону»

Нападающий австрийского «Зальцбурга» Карим Адейеми отреагировал на интерес со стороны каталонской «Барселоны». «Сине-гранатовые» хотят подписать талантливого игрока в связи с проблемами в атакующей линии.

«Барса» - один из величайших клубов мирового футбола. Конечно, я горд, что они проявляют ко мне интерес. Я бы хотел поиграть за эту команду. «Сине-гранатовые» всегда борются за самые высокие места и регулярно выступают в ЛЧ», - передает слова немецкого вундеркинда Bild.

19-летний Карим отметился 14 забитыми мячами в 17 матчах текущего розыгрыша чемпионата Австрии. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.