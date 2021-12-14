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Чемпионат Испании. Ла Лига

Адейеми ответил на вопрос о переходе в «Барселону»

14 Декабря 2021 • 09:23 Комментировать

Нападающий австрийского «Зальцбурга» Карим Адейеми отреагировал на интерес со стороны каталонской «Барселоны». «Сине-гранатовые» хотят подписать талантливого игрока в связи с проблемами в атакующей линии.

«Барса» - один из величайших клубов мирового футбола. Конечно, я горд, что они проявляют ко мне интерес. Я бы хотел поиграть за эту команду. «Сине-гранатовые» всегда борются за самые высокие места и регулярно выступают в ЛЧ», - передает слова немецкого вундеркинда Bild.

19-летний Карим отметился 14 забитыми мячами в 17 матчах текущего розыгрыша чемпионата Австрии. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Карим Адейеми
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