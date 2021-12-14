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Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» начал переговоры с нападающим «Реала»

14 Декабря 2021 • 08:19 Комментировать

Бразильский форвард «Реала» Винисиус Жуниор является одной из трансферных целей французского «ПСЖ».

Как стало известно журналистам El Nacional, руководство парижского гранда уже начало переговоры с представителями нападающего. «ПСЖ» хочет воспользоваться тем, что стороны пока не заключили новый контракт с повышенной суммой отступных. Ранее ходили слухи, что «сливочные» хотят поднять клаузулу Жуниора до одного миллиарда евро.

«ПСЖ» также рассчитывает на помощь в переговорах Маркиньоса и Неймара, являющихся партнерами Винисиуса по национальной сборной.

Действующий контракт бразильца с «королевским» клубом истекает летом 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Винисиус Жуниор
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