«ПСЖ» начал переговоры с нападающим «Реала»

Бразильский форвард «Реала» Винисиус Жуниор является одной из трансферных целей французского «ПСЖ».

Как стало известно журналистам El Nacional, руководство парижского гранда уже начало переговоры с представителями нападающего. «ПСЖ» хочет воспользоваться тем, что стороны пока не заключили новый контракт с повышенной суммой отступных. Ранее ходили слухи, что «сливочные» хотят поднять клаузулу Жуниора до одного миллиарда евро.

«ПСЖ» также рассчитывает на помощь в переговорах Маркиньоса и Неймара, являющихся партнерами Винисиуса по национальной сборной.

Действующий контракт бразильца с «королевским» клубом истекает летом 2024 года.