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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агуэро, испытывающий проблемы с сердцем, вынес решение по своей карьере

13 Декабря 2021 • 12:47 Комментировать

Аргентинский форвард Серхио Агуэро, выступающий за каталонскую «Барселону», завершит игровую карьеру из-за проблем со здоровьем, утверждает газета Marca. О своем решении 33-летний аргентинец объявит в среду, 15 декабря.

Звездный футболист испытывает проблемы с сердцем. Во встрече 12-го тура Ла Лиги против «Алавеса» аргентинцу стало плохо из-за тахикардии. Он был заменен и с тех пор не сыграл ни одного матча.

Напомним, что Агуэро присоединился к «сине-гранатовым» минувшим летом. До переезда на «Камп Ноу» форвард поиграл за «Манчестер Сити», мадридский «Атлетико» и «Индепендьенте».

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Серхио Агуэро
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