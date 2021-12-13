Агуэро, испытывающий проблемы с сердцем, вынес решение по своей карьере

Аргентинский форвард Серхио Агуэро, выступающий за каталонскую «Барселону», завершит игровую карьеру из-за проблем со здоровьем, утверждает газета Marca. О своем решении 33-летний аргентинец объявит в среду, 15 декабря.

Звездный футболист испытывает проблемы с сердцем. Во встрече 12-го тура Ла Лиги против «Алавеса» аргентинцу стало плохо из-за тахикардии. Он был заменен и с тех пор не сыграл ни одного матча.

Напомним, что Агуэро присоединился к «сине-гранатовым» минувшим летом. До переезда на «Камп Ноу» форвард поиграл за «Манчестер Сити», мадридский «Атлетико» и «Индепендьенте».