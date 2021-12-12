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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» разгромил конкурентов из «Реал Сосьедада»

12 Декабря 2021 • 22:29 Комментировать
Бетис
4:0
Реал Сосьедад
окончен

Конкуренты в споре за места в зоне Лиги чемпионов, «Бетис» и «Реал Сосьедад», играли между собой в 17-м туре. Особой борьбы не получилось, севильцы забили по голу в начале каждого тайма и довели игру до разгрома 4:0. Дубль на счету Алекса Морено, также забивали Мигель Хуанми и Набиль Фекир.

«Бетис» закрепился на третьем месте с 33 очками, у его соперника 29 баллов.

Протокол игры  
Бетис 4:0 Реал Сосьедад
(1:0) Морено Алекс 14'    
(2:0) Хуанми Мигель 57'    
(3:0) Фекир Набиль 66'    
(4:0) Морено Алекс 79'    
Силва Руи Бельерин Эктор Бартра Марк Виктор Руис Морено Алекс   56'   83' (Миранда Хуан (   83') Гидо Родригес   36'   83' (Тельо Кристиан (   83') Гуардадо Андрес   66' (Карвалью Вилльям (   66') Каналес Серхио Фекир Набиль   62'   83' (Акуоку Поль (   83') Хуанми Мигель   87' (Родри Родриго (   87') Виллиан Жозе
Запасные: Лаинес Диего Гонсалес Эдгар Роблес Жоэль Иглесиас Борха Песселья Херман Хоакин Санчес Монтойя Мартин
Ремиро Алехандро Сальдуа Хосеба   62' (Горосабел Андони (   62') Ариц Элустондо Ле Норман Робен Муньос Айхен Субельдия Игор   59'   73' (Сорлот Александр (   73') Субименди Мартин Порту Кристиан   62' (Янузай Аднан (   62') Оярсабаль Микель Барренечеа Андер   73' (Наварро Роберто (   73') Исак Александр   73' (Туррьентес Беньят (   73')
Запасные: Рико Диего Гевара Андер Райан Мэтт Ильяраменди Асьер Гуриди Хон Пачеко Хон
12 декабря. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

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Бетис Реал Сосьедад
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БЕТИС РЕАЛ СОСЬЕДАД
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13.12  23:00 Кадис ... Гранада 2.55 3.15 3
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