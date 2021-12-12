«Бетис» разгромил конкурентов из «Реал Сосьедада»

Конкуренты в споре за места в зоне Лиги чемпионов, «Бетис» и «Реал Сосьедад», играли между собой в 17-м туре. Особой борьбы не получилось, севильцы забили по голу в начале каждого тайма и довели игру до разгрома 4:0. Дубль на счету Алекса Морено, также забивали Мигель Хуанми и Набиль Фекир.

«Бетис» закрепился на третьем месте с 33 очками, у его соперника 29 баллов.