«Бетис» разгромил конкурентов из «Реал Сосьедада»

Конкуренты в споре за места в зоне Лиги чемпионов, «Бетис» и «Реал Сосьедад», играли между собой в 17-м туре. Особой борьбы не получилось, севильцы забили по голу в начале каждого тайма и довели игру до разгрома 4:0. Дубль на счету Алекса Морено, также забивали Мигель Хуанми и Набиль Фекир.
«Бетис» закрепился на третьем месте с 33 очками, у его соперника 29 баллов.
Протокол игры
|Бетис
|4:0
|Реал Сосьедад
|(1:0) Морено Алекс 14'
|(2:0) Хуанми Мигель 57'
|(3:0) Фекир Набиль 66'
|(4:0) Морено Алекс 79'
Силва Руи • Бельерин Эктор • Бартра Марк • Виктор Руис • Морено Алекс 56' 83' ( Миранда Хуан ( 83') • Гидо Родригес 36' 83' ( Тельо Кристиан ( 83') • Гуардадо Андрес 66' ( Карвалью Вилльям ( 66') • Каналес Серхио • Фекир Набиль 62' 83' ( Акуоку Поль ( 83') • Хуанми Мигель 87' ( Родри Родриго ( 87') • Виллиан Жозе
Запасные: Лаинес Диего • Гонсалес Эдгар • Роблес Жоэль • Иглесиас Борха • Песселья Херман • Хоакин Санчес • Монтойя Мартин
Ремиро Алехандро • Сальдуа Хосеба 62' ( Горосабел Андони ( 62') • Ариц Элустондо • Ле Норман Робен • Муньос Айхен • Субельдия Игор 59' 73' ( Сорлот Александр ( 73') • Субименди Мартин • Порту Кристиан 62' ( Янузай Аднан ( 62') • Оярсабаль Микель • Барренечеа Андер 73' ( Наварро Роберто ( 73') • Исак Александр 73' ( Туррьентес Беньят ( 73')
Запасные: Рико Диего • Гевара Андер • Райан Мэтт • Ильяраменди Асьер • Гуриди Хон • Пачеко Хон
12 декабря. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).