Чудеса нереализации: «Атлетик» проиграл «Севилье», которая лишь раз пробила в створ

В 17-м туре Ла Лиги «Атлетик» принимал «Севилью» и просто чудом не смог поразить ворота противника, создав массу моментов в первом тайме. Уильямс Нико и Унай Венседор пробили в штангу, не раз защитники и голкипер вставали на пути мяча. А вот гости по полной распорядились своим единственным ударом в створ - на 38-й минуте атака по центру, и Томас Делани красиво отправил мяч в сетку. После перерыва не было той же остроты, и севильцы довели дело до победы - 1:0.
Команда Хулена Лопетеги закрепилась на втором месте, отставание от «Реала» - 5 очков.
Протокол игры
|38' Делани Томас (0:1)
Унай Симон • Лекуе Иньиго 52' 66' ( Саррага Ойер ( 66') • Йерай Альварес • Иньиго Мартинес • 90'Баленсиага Микель • Уильямс Нико 75' ( Беренгер Алекс ( 75') • Гарсия Дани 62' 66' ( Петхарроман Алекс ( 66') • Венседор Унай • 65'Муньяин Икер • Гарсия Рауль 57' ( Сансет Ойян ( 57') • Уильямс Иньяки
Запасные: Морсильо Хон • Серрано Нико • Эскьета Хокин • Весга Микель • Нуньес Унай • Капа Андер • Де Маркос Оскар
Буну Яссин • Монтьель Гонсало • Кунде Жюль • 90'Карлос Диего Сантос • Аугустинссон Людвиг 66' ( Хордан Хоан ( 66') • Фернандо Режес • 73'Делани Томас • Оскар Родригес 85' ( Гудель Неманья ( 85') • Гомес Алехандро • Торрес Оливер 66' ( Рекик Карим ( 66' ) • 88'Мир Рафа 78' ( Мунир Эль-Хаддади ( 78')
Запасные: Ромеро Иван • Идрисси Уссама • Дмитрович Марко • Nacho Quintana • Диас Хавьер • Хуанлу Санчес • Luismi Cruz
11 декабря. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).