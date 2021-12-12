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Чудеса нереализации: «Атлетик» проиграл «Севилье», которая лишь раз пробила в створ

12 Декабря 2021 • 00:59 Комментировать
Атлетик Б
0:1
Севилья
окончен

В 17-м туре Ла Лиги «Атлетик» принимал «Севилью» и просто чудом не смог поразить ворота противника, создав массу моментов в первом тайме. Уильямс Нико и Унай Венседор пробили в штангу, не раз защитники и голкипер вставали на пути мяча. А вот гости по полной распорядились своим единственным ударом в створ - на 38-й минуте атака по центру, и Томас Делани красиво отправил мяч в сетку. После перерыва не было той же остроты, и севильцы довели дело до победы - 1:0.

Команда Хулена Лопетеги закрепилась на втором месте, отставание от «Реала» - 5 очков.

Протокол игры  
Атлетик Б 0:1 Севилья
    38' Делани Томас (0:1)
Унай Симон Лекуе Иньиго   52'   66' (Саррага Ойер (   66') Йерай Альварес Иньиго Мартинес   90' Баленсиага Микель Уильямс Нико   75' (Беренгер Алекс (   75') Гарсия Дани   62'   66' (Петхарроман Алекс (   66') Венседор Унай   65' Муньяин Икер Гарсия Рауль   57' (Сансет Ойян (   57') Уильямс Иньяки
Запасные: Морсильо Хон Серрано Нико Эскьета Хокин Весга Микель Нуньес Унай Капа Андер Де Маркос Оскар
Буну Яссин Монтьель Гонсало Кунде Жюль   90' Карлос Диего Сантос Аугустинссон Людвиг   66' (Хордан Хоан (   66') Фернандо Режес   73' Делани Томас Оскар Родригес   85' (Гудель Неманья (   85') Гомес Алехандро Торрес Оливер   66' (Рекик Карим (   66'   88') Мир Рафа   78' (Мунир Эль-Хаддади (   78')
Запасные: Ромеро Иван Идрисси Уссама Дмитрович Марко Nacho Quintana Диас Хавьер Хуанлу Санчес Luismi Cruz
11 декабря. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

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Севилья Атлетик Бильбао
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АТЛЕТИК Б СЕВИЛЬЯ
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окончен Алавес 1:1 Хетафе
окончен Валенсия 2:1 Эльче
окончен Атлетик Б 0:1 Севилья
12.12  16:00 Вильярреал ... Райо Вальекано 1.72 3.85 5
12.12  18:15 Осасуна ... Барселона 4 3.85 1.88
12.12  20:30 Бетис ... Реал Сосьедад 2.6 3.35 2.8
12.12  23:00 Реал Мадрид ... Атлетико М 2.17 3.55 3.4
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Сегодня, 12 Декабря
00:59 · Испания. Ла Лига
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