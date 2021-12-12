Чудеса нереализации: «Атлетик» проиграл «Севилье», которая лишь раз пробила в створ

В 17-м туре Ла Лиги «Атлетик» принимал «Севилью» и просто чудом не смог поразить ворота противника, создав массу моментов в первом тайме. Уильямс Нико и Унай Венседор пробили в штангу, не раз защитники и голкипер вставали на пути мяча. А вот гости по полной распорядились своим единственным ударом в створ - на 38-й минуте атака по центру, и Томас Делани красиво отправил мяч в сетку. После перерыва не было той же остроты, и севильцы довели дело до победы - 1:0.

Команда Хулена Лопетеги закрепилась на втором месте, отставание от «Реала» - 5 очков.