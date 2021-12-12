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​Экс-тренера академии «Барселоны» обвинили в насилии над детьми

12 Декабря 2021 • 00:24 Комментировать

Бывший тренер молодёжной академии «Барселоны» Альберт Бенайджес обвиняется в насилии над детьми на сексуальной почве. Об этом сообщает на своих страницах BBC со ссылкой на каталонскую газету Ara.

Обвинения в адрес Бенайджеса относятся к 80-м и 90-м годам прошлого столетия, когда он работал учителем физкультуры в одной из школ. Соответствующее заявление сделал один из бывших учеников. Утверждается, что Альберт позволял себе прикасаться к ученикам, заставлял их раздеваться перед одноклассниками и показывал непристойные видео.

71-летний Альберт Бенайджес отрицает обвинения. После избрания президентом «Барселоны» Жоана Лапорты Бенайджес вернулся в академию клуба после десятилетнего перерыва. В начале декабря он прекратил работу «по личным причинам».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Альберт Бенайджес
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