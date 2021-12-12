​Экс-тренера академии «Барселоны» обвинили в насилии над детьми

Бывший тренер молодёжной академии «Барселоны» Альберт Бенайджес обвиняется в насилии над детьми на сексуальной почве. Об этом сообщает на своих страницах BBC со ссылкой на каталонскую газету Ara.

Обвинения в адрес Бенайджеса относятся к 80-м и 90-м годам прошлого столетия, когда он работал учителем физкультуры в одной из школ. Соответствующее заявление сделал один из бывших учеников. Утверждается, что Альберт позволял себе прикасаться к ученикам, заставлял их раздеваться перед одноклассниками и показывал непристойные видео.

71-летний Альберт Бенайджес отрицает обвинения. После избрания президентом «Барселоны» Жоана Лапорты Бенайджес вернулся в академию клуба после десятилетнего перерыва. В начале декабря он прекратил работу «по личным причинам».