В Испании сетуют на грубую ошибку VAR и системы определения голов в матче Ла Лиги

В субботу «Эльче» на выезде проиграл «Валенсии» в рамках Ла Лиги, но клуб после самого поединка начал активно раскручивать тему с незасчитанным голом в ворота «летучих мышей». Полагается, что дала сбой система определения голов, а ошибку не удосужились исправить арбитры VAR.
В своем «Твиттере» пресс-служба опубликовала скриншот, уверяя, что в скандальном эпизоде мяч полностью пересек линию ворот. В комментариях болельщики отправляют фотографии с разных ракурсов, негодуя, почему судьи приняли решение продолжить игру.
Добавим, что в испанском чемпионате очень часто случаются различные судейские скандалы, в частности касательно системы видеоповторов.
Un nuevo error arbitral/VAR condiciona el trabajo de la semana y nos impide puntuar— Elche Club de Fútbol (@elchecf) December 11, 2021
Orgullosos de este equipo pic.twitter.com/GuXeDkxT60