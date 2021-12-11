В Испании сетуют на грубую ошибку VAR и системы определения голов в матче Ла Лиги

В субботу «Эльче» на выезде проиграл «Валенсии» в рамках Ла Лиги, но клуб после самого поединка начал активно раскручивать тему с незасчитанным голом в ворота «летучих мышей». Полагается, что дала сбой система определения голов, а ошибку не удосужились исправить арбитры VAR.

В своем «Твиттере» пресс-служба опубликовала скриншот, уверяя, что в скандальном эпизоде мяч полностью пересек линию ворот. В комментариях болельщики отправляют фотографии с разных ракурсов, негодуя, почему судьи приняли решение продолжить игру.

Добавим, что в испанском чемпионате очень часто случаются различные судейские скандалы, в частности касательно системы видеоповторов.