В субботу «Леванте» снова разочаровал армию своих фанатов, проиграв в гостях у «Эспаньола» со счётом 3:4. «Красно-синие» остаются на последней позиции в турнирной таблице с восемью очками в активе и нулём в графе побед.

Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Алексис Мартин-Тамайо, более известный как Мистер Чип, «Леванте» установил антирекорд Ла Лиги. За 92-летнюю её историю прежде не было команд, которые проводили 25 матчей подряд без побед.

«Леванте» превзошёл «достижение» хихонского «Спортинга», выдавшего серию из 24 игр без побед в лиге в 1998 году.

Свою последнюю победу в лиге «Леванте» отпраздновал ещё 10 апреля.