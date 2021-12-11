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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Леванте» установил антирекорд Ла Лиги

11 Декабря 2021 • 19:15 Комментировать
Эспаньол
4:3
Леванте
окончен

В субботу «Леванте» снова разочаровал армию своих фанатов, проиграв в гостях у «Эспаньола» со счётом 3:4. «Красно-синие» остаются на последней позиции в турнирной таблице с восемью очками в активе и нулём в графе побед.

Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Алексис Мартин-Тамайо, более известный как Мистер Чип, «Леванте» установил антирекорд Ла Лиги. За 92-летнюю её историю прежде не было команд, которые проводили 25 матчей подряд без побед.

«Леванте» превзошёл «достижение» хихонского «Спортинга», выдавшего серию из 24 игр без побед в лиге в 1998 году.

Свою последнюю победу в лиге «Леванте» отпраздновал ещё 10 апреля.

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Леванте
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ЭСПАНЬОЛ ЛЕВАНТЕ
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окончен Эспаньол 4:3 Леванте
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Идет 37 минута Валенсия 1:0 Эльче
11.12  23:00 Атлетик Б ... Севилья 2.75 3.2 2.75
12.12  16:00 Вильярреал ... Райо Вальекано 1.72 3.85 5
12.12  18:15 Осасуна ... Барселона 4 3.85 1.88
12.12  20:30 Бетис ... Реал Сосьедад 2.6 3.35 2.8
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