Хави рассказал, что думает о Люке де Йонге

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, что думает о голландском форварде команды Люке де Йонге.

«Это профессионал своего дела. Де Йонг полностью выкладывается на тренировках. Благодаря этому игроку мы имеем хорошую вариативность в атаке. Люк – один из наших вариантов в нападении, мы должны использовать его», - приводит слова тренера Sport.es.

Де Йонг был арендовал у «Севильи» в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» хотят досрочно вернуть голландца в андалусийский клуб.

В текущем сезоне Ла Лиги 31-летний нападающий забил один гол в семи встречах.

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