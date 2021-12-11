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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» нацелилась на форварда, которым интересовался «Зенит»

11 Декабря 2021 • 10:28 Комментировать

Каталонская «Барселона» занимается активным поиском нового нападающего. В сферу интересов «сине-гранатовых» попал уругвайский форвард Агустин Альварес Мартинес, который выступает у себя на родине за «Пеньяроль».

Согласно данным Mundo Deportivo, в каталонском клубе склоняются к омоложению состава, а потому рассматривают кандидатуру 20-летнего уругвайца. Его трансфер обойдется примерно в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось о переговорах петербургского «Зенита» по этому футболисту.

В нынешнем сезоне Альварес принял участие в 40 матчах за «Пеньяроль» и забил 23 мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Агустин Альварес Мартинес
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