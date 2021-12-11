«Барселона» указала на выход ещё двум футболистам

В каталонской «Барселоне» продолжают расставаться с ненужными игроками. Как сообщает Sport.es, «сине-гранатовые» решили избавиться от бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо и французского защитника Самуэля Юмтити. Клуб хочет продать этих футболистов в грядущее трансферное окно.

Если же каталонцы не найдут на них покупателей, то будут готовы досрочно прекратить сотрудничество. Коутиньо и Юмтити связаны контрактными обязательствами с клубом до середины 2023 года.

Ранее стало известно, что новый главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес одобрил продажу двух звездных игроков команды.