«Реал» нашёл замену Модричу

В мадридском «Реале» начали подыскивать замену опытному полузащитнику Луке Модричу. Минувшей осенью хавбеку исполнилось 36 лет. Его контракт с «королевским» клубом рассчитан до завершения нынешнего сезона.

Как стало известно журналистам Todofichajes, в поле зрения «сливочных» попал 23-летний хорват Ловро Майер, ныне выступающий во французском чемпионате за «Ренн». Стоимость игрока оценивается в 13 миллионов евро, а его соглашение с нынешним клубом истекает в 2026 году.

«Ренн» уже отреагировал на интерес «Реала» к футболисту. «Красно-чёрные» хотят выручить с продажи Майера не менее 25 миллионов.