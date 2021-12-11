Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Нападающий «Сельты» Санти Мина потерял сознание на поле в матче против «Мальорки»

11 Декабря 2021 • 00:31 Комментировать
Мальорка
0:0
Сельта
окончен

Неприятный инцидент произошел в матче 17-го тура чемпионата Испании между «Мальоркой» и «Сельтой» - на 16-й минуте встречи нападающий гостей Санти Мина потерял сознание в одном из эпизодов и упал на газон.

Медицинской службе пришлось немедленно оказать футболисту помощь, а главный тренер тут же был вынужден заменить пострадавшего Мину. Пока неизвестно, что стало причиной плохого самочувствия игрока.

В общей сложности пауза в поединке затянулась приблизительно на три минуты, пока врачи пытались привести испанца в себя.  

Отметим, что после инцидента с Кристианом Эриксеном на прошедшем чемпионате Европы арбитрам был проведен детальный инструктаж, как они должны действовать в подобных ситуациях.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сельта Мальорка
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
МАЛЬОРКА СЕЛЬТА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Мальорка 0:0 Сельта
11.12  16:00 Эспаньол ... Леванте 1.97 3.4 4.2
11.12  18:15 Алавес ... Хетафе 2.43 3.05 3.35
11.12  20:30 Валенсия ... Эльче 1.74 3.7 5.2
11.12  23:00 Атлетик Б ... Севилья 2.75 3.2 2.75
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Декабря
01:04 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» с «Сельтой» обошлись без результативных ударов
00:31 · Испания. Ла Лига
Нападающий «Сельты» Санти Мина потерял сознание на поле в матче против «Мальорки»
10 Декабря
23:11 · Испания. Ла Лига
Гризманн отреагировал на вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов
22:56 · Испания. Ла Лига
Азар не хочет уходить в аренду зимой по семейным обстоятельствам 1 слухи
22:07 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» обратился к болельщикам после вылета команды из Лиги чемпионов 2
19:13 · Испания. Ла Лига
​Названы сроки восстановления Депая
18:47 · Испания. Ла Лига
​Бензема делает всё, чтобы сыграть с «Атлетико»
16:29 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» отказался продать Азара «Вест Хэму» за 25 млн евро
14:42 · Испания. Ла Лига
​Названа новая дата возвращения на поле Фати 1
13:29 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» пообещал Хави купить новых игроков в январе 1
12:41 · Англия. Премьер-лига
«Челси» заинтересовался полузащитником «Реала»
12:16 · Испания. Ла Лига
Хави одобрил продажу двух звёздных игроков «Барселоны» 1
10:09 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» вернулась к кандидатуре нападающего «Манчестер Юнайтед» 2
09:59 · Испания. Ла Лига
Винисиус ответил на вопрос об уходе из «Реала»
09:26 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола принял решение по трансферу Фелиша в «Манчестер Сити» 4
Все новости
Рекомендуем