Нападающий «Сельты» Санти Мина потерял сознание на поле в матче против «Мальорки»

Неприятный инцидент произошел в матче 17-го тура чемпионата Испании между «Мальоркой» и «Сельтой» - на 16-й минуте встречи нападающий гостей Санти Мина потерял сознание в одном из эпизодов и упал на газон.

Медицинской службе пришлось немедленно оказать футболисту помощь, а главный тренер тут же был вынужден заменить пострадавшего Мину. Пока неизвестно, что стало причиной плохого самочувствия игрока.

В общей сложности пауза в поединке затянулась приблизительно на три минуты, пока врачи пытались привести испанца в себя.

Отметим, что после инцидента с Кристианом Эриксеном на прошедшем чемпионате Европы арбитрам был проведен детальный инструктаж, как они должны действовать в подобных ситуациях.