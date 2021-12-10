​Названа новая дата возвращения на поле Фати

Ансу Фати угодил в лазарет «Барселоны» в начале ноября. С тех пор в СМИ называются разные даты возвращения нападающего в строй. Ожидалось, что Фати сможет восстановиться к игре Лиги чемпионов против «Баварии», но этого не случилось. Затем появлялась информация о возможном возвращении талантливого игрока на поле 18 декабря, когда «сине-гранатовые» сразятся с «Эльче». Впрочем, Ансу и в этом матче не сыграет.

AS на своих страницах сообщает о том, что Фати может выйти на поле в поединке против «Мальорки», который пройдёт 2 января. Тренерский штаб команды во главе с Хави пока не хочет рисковать здоровьем молодого игрока.