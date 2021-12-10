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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Названа новая дата возвращения на поле Фати

10 Декабря 2021 • 14:42 Комментировать (1)

Ансу Фати угодил в лазарет «Барселоны» в начале ноября. С тех пор в СМИ называются разные даты возвращения нападающего в строй. Ожидалось, что Фати сможет восстановиться к игре Лиги чемпионов против «Баварии», но этого не случилось. Затем появлялась информация о возможном возвращении талантливого игрока на поле 18 декабря, когда «сине-гранатовые» сразятся с «Эльче». Впрочем, Ансу и в этом матче не сыграет.

AS на своих страницах сообщает о том, что Фати может выйти на поле в поединке против «Мальорки», который пройдёт 2 января. Тренерский штаб команды во главе с Хави пока не хочет рисковать здоровьем молодого игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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Комментарии (1)
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Ne gustа
10 Декабря 2021 в 15:45
Ай,та шо ж так не везёт мальцу. У таком молодом возрасте и такие травмы
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