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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны» пообещал Хави купить новых игроков в январе

10 Декабря 2021 • 13:29 Комментировать

Испанские СМИ сообщили, что состоялась встреча руководства каталонской «Барселоны» с рулевым команды Хави Эрнандесом.

В ходе общения президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта пообещал специалисту усилить команду в январское трансферное окно, несмотря на финансовые проблемы клуба. Об этом сообщается на страницах Sport.es.

При этом Каталонию могут покинуть несколько футболистов. Ранее сообщалось, что Хави одобрил продажу двух звездных игроков.

«Барселона» провалила первую часть сезона-2021/2022. Команда вылетела из Лиги чемпионов, а в Ла Лиге занимает лишь седьмое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес
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