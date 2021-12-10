Хави одобрил продажу двух звёздных игроков «Барселоны»

В грядущее трансферное окно каталонскую «Барселону» могут покинуть два ведущих игрока. Как сообщает британский таблоид The Sun, к уходу близки голландский хавбек Френки де Йонг и немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген.

Источник утверждает, что наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес одобрил продажу вышеназванных футболистов. Также в списке «на выход» значится защитник Серджино Дест.

Каталонская команда провально провела первую половину нынешнего сезона. «Барса» влетела из Лиги чемпионов на стадии группового этапа, заняв третье место в своем квартете. В Ла Лиге каталонцы занимают лишь седьмую позицию.