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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави одобрил продажу двух звёздных игроков «Барселоны»

10 Декабря 2021 • 12:16 Комментировать (1)

В грядущее трансферное окно каталонскую «Барселону» могут покинуть два ведущих игрока. Как сообщает британский таблоид The Sun, к уходу близки голландский хавбек Френки де Йонг и немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген.

Источник утверждает, что наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес одобрил продажу вышеназванных футболистов. Также в списке «на выход» значится защитник Серджино Дест.

Каталонская команда провально провела первую половину нынешнего сезона. «Барса» влетела из Лиги чемпионов на стадии группового этапа, заняв третье место в своем квартете. В Ла Лиге каталонцы занимают лишь седьмую позицию.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Марк-Андре Тер Штеген Френки де Йонг
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Комментарии (1)
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ARTUR
10 Декабря 2021 в 13:00
Более чем странное решение .. особенно насчет Тера
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