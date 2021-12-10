Винисиус ответил на вопрос об уходе из «Реала»

Бразильский форвард Винисиус Жуниор пообщался с представителями СМИ. В ходе разговора футболисту задали вопрос о возможном трансфере в другой клуб.

«Моя стоимость? Лучше вообще ничего не платить. Я бы хотел остаться в «Реале», - приводит слова нападающего журналист Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Винисиусу со стороны «Манчестер Юнайтед» и французского «ПСЖ».

В свою очередь «королевский» клуб не планирует продавать бразильца и хочет продлить с ним контракт до 2028 года. «Бланкос» собираются прописать в соглашении клаузулу в размере одного миллиарда евро.