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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ленгле пришлось объясняться за фото, на котором он с Левандовски смеётся после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов

09 Декабря 2021 • 20:32 Комментировать
Осасуна
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Барселона
4.10 3.60 1.88
12.12 18:15

Испанские болельщики остались недовольны поведением защитника «Барселоны» Клемана Ленгле после финального свистка поединка с «Баварией», по итогам которого каталонцы попрощались с Лигой чемпионов - в сети распространилась фотография, на которой француз обнимается с Робертом Левандовски и смеется.

Как итог, футболисту пришлось объясняться за этот инцидент. В своем «Инстаграме» он написал, что эта реакция никаким образом не отображает настоящих чувств касательно провального выступления команды.

«Я бы никогда не стал так реагировать на то, что причинило всем столько боли. Нам грустно, но теперь у нас есть миссия, а именно вернуть клуб на прежний уровень. Все знают, как я привержен к «Барселоне» и ее фанатам», - ответил Ленгле.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Клеман Ленгле
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