Пьянич может досрочно вернуться в «Барселону»

Стамбульский «Бешикташ», вылетевший из Лиги чемпионов, намерен расстаться с боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем. Как сообщает Sport.es, турецкий гранд намерен прервать аренду игрока, контракт которого принадлежит каталонской «Барселоне».

Источник утверждает, что в «Бешикташе» недовольны уровнем игры Пьянича в нынешнем сезоне.

Миралем пополнил ряды стамбульского коллектива в сентябре, подписав арендное соглашение до середины следующего года.

31-летний босниец сыграл в футболке «орлов» 11 поединков, в которых отметился четырьмя результативными передачами.