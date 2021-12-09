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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пьянич может досрочно вернуться в «Барселону»

09 Декабря 2021 • 11:36 Комментировать (1)

Стамбульский «Бешикташ», вылетевший из Лиги чемпионов, намерен расстаться с боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем. Как сообщает Sport.es, турецкий гранд намерен прервать аренду игрока, контракт которого принадлежит каталонской «Барселоне».

Источник утверждает, что в «Бешикташе» недовольны уровнем игры Пьянича в нынешнем сезоне.

Миралем пополнил ряды стамбульского коллектива в сентябре, подписав арендное соглашение до середины следующего года.

31-летний босниец сыграл в футболке «орлов» 11 поединков, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Барселона Миралем Пьянич
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Комментарии (1)
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Ale10JUFC
09 Декабря 2021 в 12:51
Чуть ли не единственный кто играет в нынешнем Бешикташе.
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