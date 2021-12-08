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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Врсалько нужна операция

08 Декабря 2021 • 16:50 Комментировать

Защитник «Атлетико» Шиме Врсалько перенесёт операцию. Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, вмешательство хорватскому футболисту нужно из-за полученного перелома скуловой дуги. Сроки восстановления 29-летнего защитника не называются.

В сезоне 2021/2022 Шиме Врсалько провёл за «Атлетико» 9 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей на партнёра. Накануне хорват отыграл 90 минут в гостевом матче Лиги чемпионов против «Порту».

Напомним, что «Атлетико» обыграл «Порту» на выезде со счётом 3:1 и завоевал билет в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Шиме Врсалько
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