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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» работает над новым контрактом с Модричем

08 Декабря 2021 • 10:45 Комментировать (1)

Лука Модрич в отличной форме. После вторничной победы над «Интером» в Лиге чемпионов (2:0) хорватский полузащитник заявил, что он чувствует себя так, будто ему ещё не исполнилось 30 лет. Именно Модрич был признан лучшим игроком прошедшего поединка в Мадриде.

Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил на своей страничке в «Твиттере» о том, что «Реал» планирует продлить контракт с Лукой Модричем ещё на один сезон – на сезон 2022/2023. Отмечается, что в настоящий момент идёт работа над новым соглашением. Карло Анчелотти и руководители «сливочных» считают Модрича ключевым игроком команды.

Лука Модрич летом отметит 10 лет выступлений за «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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Комментарии (1)
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kutty
08 Декабря 2021 в 11:14
...выкладывается Модрич по полной, но годы уже...
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