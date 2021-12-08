«Реал» работает над новым контрактом с Модричем

Лука Модрич в отличной форме. После вторничной победы над «Интером» в Лиге чемпионов (2:0) хорватский полузащитник заявил, что он чувствует себя так, будто ему ещё не исполнилось 30 лет. Именно Модрич был признан лучшим игроком прошедшего поединка в Мадриде.

Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил на своей страничке в «Твиттере» о том, что «Реал» планирует продлить контракт с Лукой Модричем ещё на один сезон – на сезон 2022/2023. Отмечается, что в настоящий момент идёт работа над новым соглашением. Карло Анчелотти и руководители «сливочных» считают Модрича ключевым игроком команды.

Лука Модрич летом отметит 10 лет выступлений за «Реал».