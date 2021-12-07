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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не может найти покупателя на Коутиньо

07 Декабря 2021 • 13:29 Комментировать

Каталонская «Барселона» хочет расстаться с бразильским полузащитником Филиппе Коутиньо. «Сине-гранатовые» готовы рассмотреть предложения по игроку, однако пока никто не проявил интереса к футболисту. Об этом рапортует BBC Sport.

Главным препятствием является высокая заработная плата Коутиньо. Сам Филиппе не собирается покидать каталонцев или соглашаться на понижение оклада.

Бразилец перебрался в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до окончания сезона-2022/2023.

В нынешнем сезоне Коутиньо принял участие в 13 поединках и отметился двумя забитыми мячами.

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться звёздными игроками

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Филиппе Коутиньо
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