«Барселона» не может найти покупателя на Коутиньо

Каталонская «Барселона» хочет расстаться с бразильским полузащитником Филиппе Коутиньо. «Сине-гранатовые» готовы рассмотреть предложения по игроку, однако пока никто не проявил интереса к футболисту. Об этом рапортует BBC Sport.

Главным препятствием является высокая заработная плата Коутиньо. Сам Филиппе не собирается покидать каталонцев или соглашаться на понижение оклада.

Бразилец перебрался в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до окончания сезона-2022/2023.

В нынешнем сезоне Коутиньо принял участие в 13 поединках и отметился двумя забитыми мячами.

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