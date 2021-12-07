Фелиш решил уйти из «Атлетико»

Португальский форвард Жоау Фелиш так и не смог заиграть в мадридском «Атлетико». Нападающий уже задумывается о смене клубной прописки, об этом информирует AS.

22-летний футболист считает, что «матрасники» не подходят под его стиль игры. По мнению Фелиша, в другой команде он сможет проявить свои лучшие качества и станет одним из лучших в мире.

Кроме того, Жоау хочет быть стабильным игроком основного состава, чтобы иметь шанс попасть на ЧМ-2022, если национальная команда туда пробьется.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании португалец сыграл восемь поединков, отметившись голом и результативной передачей.