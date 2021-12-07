Педри рассказал об отказе «Реала»

Талантливый полузащитник каталонской «Барселоны» Педри вспомнил о несостоявшемся переходе в другой испанский гранд – мадридский «Реал».

«Благодаря «Лас-Пальмасу» я сейчас выступаю на таком высоком уровне. Помню, что я прошел недельный просмотр в мадридском «Реале», мне приходилось тренироваться на морозе. Тренеры клуба отказали мне, они посчитали, что я не дотягиваю до уровня команды», - приводит слова 19-летнего хавбека AS.

Педри присоединился к «сине-гранатовым» в 2019 году. Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 80 миллионов евро.