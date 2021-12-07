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Чемпионат Испании. Ла Лига

«МЮ» вступил в борьбу с «Ньюкаслом» за Дембеле

07 Декабря 2021 • 08:50 Комментировать

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле может оказаться в АПЛ, информирует Mundo Deportivo.

По данным источника, 24-летнего футболиста хочет подписать «Манчестер Юнайтед». Напомним, игрока также стремится заполучить и «Ньюкасл».

Ранее появилась интересная информация. Дембеле якобы уже сказал Хави, что покинет «Барселону» летом.

За «Барселону» Усман Дембеле выступает с лета 2017 года. За «сине-гранатовых» француз провёл 122 матча, в которых забил 30 голов и отдал 21 пас.

До этого «сине-гранатовые» потерпели первое поражение под руководством нового наставника Хави. Команда уступила «Бетису».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Барселона Манчестер Юнайтед Усман Дембеле
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