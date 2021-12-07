«Барселона» хочет подписать экс-игрока «Манчестер Юнайтед»

26-летний бельгийский хавбек Аднан Янузай может покинуть «Реал Сосьедад». В услугах экс-игрока «МЮ» заинтересована каталонская «Барселона», об этом рапортует Todofichajes.

Футболист не желает продлевать контракт с нынешним клубом. Этой ситуацией собирается воспользоваться «Барса», которая готова заключить с Янузаем предварительный контракт в январе.

Трудовой договор Аднана с «Реалом Сосьедад» истекает летом следующего года. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги бельгиец провел 16 матчей и отметился одним забитым мячом.