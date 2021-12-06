​Аспаса обвинили в сознательном обнулении карточек

Нападающий «Сельты», судя по всему, хитростью обнулил свои жёлтые карточки. В воскресном матче чемпионата Испании против «Валенсии» капитан «Сельты» открыл счёт на 11-й минуте. В этом моменте форвард травмировался, и, похоже, именно поэтому он решил снять футболку при праздновании гола, понимая, что вряд ли сыграет в следующем матче из-за повреждения. Для Аспаса эта карточка стала пятой в этом сезоне – теперь он отбудет один матч дисквалификации.

Яго Аспас был заменён вскоре после гола, а «Сельта» без своего капитана проиграла «Валенсии» 1:2.

В следующей игре против «Мальорки» 10 декабря Яго Аспас не сыграет, даже если восстановится.