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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Аспаса обвинили в сознательном обнулении карточек

06 Декабря 2021 • 19:58 Комментировать (1)
Мальорка
...
Сельта
2.80 3.10 2.65
10.12 23:00

Нападающий «Сельты», судя по всему, хитростью обнулил свои жёлтые карточки. В воскресном матче чемпионата Испании против  «Валенсии» капитан «Сельты» открыл счёт на 11-й минуте. В этом моменте форвард травмировался, и, похоже, именно поэтому он решил снять футболку при праздновании гола, понимая, что вряд ли сыграет в следующем матче из-за повреждения. Для Аспаса эта карточка стала пятой в этом сезоне – теперь он отбудет один матч дисквалификации.

Яго Аспас был заменён вскоре после гола, а «Сельта» без своего капитана проиграла «Валенсии» 1:2.

В следующей игре против «Мальорки» 10 декабря Яго Аспас не сыграет, даже если восстановится.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Яго Аспас
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ne gustа
06 Декабря 2021 в 20:02
Ай,настоящий цыган. Так всё быстро в голове прощитать
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