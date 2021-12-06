Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 194 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Дембеле сказал Хави, что уйдёт из «Барселоны» летом слухи

06 Декабря 2021 • 17:09 Комментировать

«Барселона» хочет сохранить в своих рядах Усмана Дембеле, чей действующий контракт рассчитан до конца текущего сезона. Между тем, появилась информация о том, что француз решил уходить из каталонского клуба. По данным El Chiringuito TV, Дембеле уже сказал Хави, что покинет «Барселону» летом.

За «Барселону» Усман Дембеле выступает с лета 2017 года. За «сине-гранатовых» француз провёл 122 матча, в которых забил 30 голов и отдал 21 пас.

El Chiringuito TV нередко отмечается точными инсайдами. В 2018 году именно в этой программе впервые появилась информация о переходе Криштиану Роналду в «Ювентус».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
06.12  23:00 Хетафе ... Атлетик Б 3.3 3.05 2.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Декабря
17:09 · Испания. Ла Лига
​Дембеле сказал Хави, что уйдёт из «Барселоны» летом слухи
16:13 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» готова поднять зарплату Дембеле 1 слухи
15:03 · Испания. Ла Лига
​Названы сроки отсутствия Бензема
13:35 · Англия. Премьер-лига
Воспитанник «Барселоны» Траоре хочет перейти в «Реал» 1
13:25 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» поборется с «Севильей» за полузащитника «Ювентуса»
11:51 · Испания. Ла Лига
«Реал» решил продать Азара и назвал его стоимость
11:07 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» принял решение по будущему Симеоне
09:54 · Англия. Премьер-лига
Клопп хочет переманить в «Ливерпуль» звёздного игрока «Реала»
09:30 · Испания. Ла Лига
Ди Мария может продолжить карьеру в Ла Лиге 1
09:23 · Испания. Ла Лига
Икарди может сменить «ПСЖ» на испанский гранд
09:17 · Испания. Ла Лига
Депай выдвинул ультиматум «Барселоне» 9
08:44 · Англия. Премьер-лига
Салах отреагировал на интерес «Барселоны» 3
08:23 · Испания. Ла Лига
В Барселоне приняли решение снести отель Месси 6
00:54 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» без Черышева переиграла «Сельту» 3
05 Декабря
22:30 · Испания. Ла Лига
«Сельта» - «Валенсия» - 1:2 (закончен)
Все новости
Рекомендуем