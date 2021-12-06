«Барселона» хочет сохранить в своих рядах Усмана Дембеле, чей действующий контракт рассчитан до конца текущего сезона. Между тем, появилась информация о том, что француз решил уходить из каталонского клуба. По данным El Chiringuito TV, Дембеле уже сказал Хави, что покинет «Барселону» летом.

За «Барселону» Усман Дембеле выступает с лета 2017 года. За «сине-гранатовых» француз провёл 122 матча, в которых забил 30 голов и отдал 21 пас.

El Chiringuito TV нередко отмечается точными инсайдами. В 2018 году именно в этой программе впервые появилась информация о переходе Криштиану Роналду в «Ювентус».