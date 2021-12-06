«Реал» решил продать Азара и назвал его стоимость

В мадридском «Реале» окончательно разочаровались в бельгийском хавбеке Эдене Азаре и рассчитывают продать его в зимнее трансферное окно.

По сообщениям журналистов AS, продажа может быть оформлена уже в январе. «Сливочные» определились с суммой, которую хотят выручить с трансфера полузащитника. Испанский гранд намерен заработать на его продаже 25 миллионов евро.

Интерес к игроку проявляют лондонский «Вест Хэм» и «Ньюкасл».

Контракт Эдена с «королевским» клубом рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Ла Лиги бельгиец отдал лишь один голевой пас в десяти встречах.

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