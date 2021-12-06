Икарди может сменить «ПСЖ» на испанский гранд

Звездный аргентинский голеадор Мауро Икарди, не сумевший стать незаменимым в «ПСЖ», может в скором времени сменить клубную прописку.

По сообщениям журналистов Defenca Central, нападающий может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Агент Икарди уже вышел на связь с руководством «Реала» и предложил «королевскому» клубу услуги своего клиента.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Мауро со стороны клубов АПЛ и туринского «Ювентуса».

Аргентинец связан контрактными обязательствами с «ПСЖ» до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.