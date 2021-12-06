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Чемпионат Испании. Ла Лига

Депай выдвинул ультиматум «Барселоне»

06 Декабря 2021 • 09:17 Комментировать (3)

Голландский форвард Мемфис Депай выдвинул условие руководству каталонской «Барселоны». Нападающий требует, чтобы у него было гарантированное место в стартовом составе команды. Игрока настораживает факт поиска нового нападающего.

Как сообщает El Nacional, голландец хочет быть неприкасаемым членом основного состава. В противном случае он может покинуть «сине-гранатовых» по окончании нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что каталонцы хотят подписать уругвайца Эдинсона Кавани или норвежца Эрлинга Холанна.

Депай забил восемь голов в 15 поединках текущего розыгрыша Ла Лиги. Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до середины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
06 Декабря 2021 в 10:44
Депай герой провинции, в большой команде он не Топ.
Шарипов Тахир
06 Декабря 2021 в 09:25
А что такого показал Депай? Разве он имеет право что-то требовать?! Лично мне он запоминается следующими обстоятельствами: 1. Бесконечное количество упущенных 100% (200%) голевых моментов. 2. Постоянные потери мяча при неудачных попытках обводки, постоянные проигрыши единоборств с защитниками противников. 3. Отсутствие лидерских качеств
В общем, этот игрок и близко не тот, который может что-то требовать от руководства Барселоны.
aegur
06 Декабря 2021 в 09:21
Регулярно забивай голы-и место в старте тебе обеспечено))
Забил гол-получил зарплату))
Не забил-будешь Просто Неприкасаемым Членом))
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