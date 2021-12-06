Депай выдвинул ультиматум «Барселоне»

Голландский форвард Мемфис Депай выдвинул условие руководству каталонской «Барселоны». Нападающий требует, чтобы у него было гарантированное место в стартовом составе команды. Игрока настораживает факт поиска нового нападающего.

Как сообщает El Nacional, голландец хочет быть неприкасаемым членом основного состава. В противном случае он может покинуть «сине-гранатовых» по окончании нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что каталонцы хотят подписать уругвайца Эдинсона Кавани или норвежца Эрлинга Холанна.

Депай забил восемь голов в 15 поединках текущего розыгрыша Ла Лиги. Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до середины 2023 года.