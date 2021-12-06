В Барселоне приняли решение снести отель Месси

Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси, выступающий сейчас во Франции за столичный клуб «ПСЖ», может лишиться своего отеля в Барселоне. Как сообщает таблоид Mirror, власти города приняли решение о сносе здания.

Источник отмечает, что отель будет снесен по причине несоответствия городским стандартам. Он расположен вблизи домашнего стадиона «Барселоны» - «Камп Ноу». Месси всю свою карьеру провел в каталонском гранде, однако минувшим летом был вынужден уйти из-за финансовых трудностей «сине-гранатовых».

Напомним, что на прошлой неделе 34-летний аргентинец стал обладателем «Золотого мяча». Это седьмая подобная награда в его коллекции.

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