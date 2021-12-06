«Валенсия» без Черышева переиграла «Сельту»

В заключительном воскресном матче 16-го тура Ла Лиги «Сельта» и «Валенсия» не имели много голевых моментов, к тому же они возникали после ошибок в обороне. Тем не менее, встреча получилась результативной. На 11-й минуте Яго Аспас получил мяч на ход и реализовал свой шанс. Уго Дуро в прессинге обокрал защитника и тут же сравнял. После перерыва Хосе Гайя сыграл в отборе и отдал решающий пас на Макси Гомеса - 2:1.
Россиянин Денис Черышев смотрел игру со скамейки запасных. Его команда вышла на восьмое место, соперник - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Аспас Яго 11'
|19' Дуро Уго (1:1)
|53' Макси Гомес (1:2)
Дитуро Матиас • Васкес Кевин • Айду Джозеф • Араухо Нестор 74' ( Мурильо Джейсон ( 74') • Галан Хави • Пейнадо Франсиско 9' 57' ( Нолито Агудо ( 57') • Браис Мендес • Денис Суарес • Серви Франко 58' ( Солари Аугусто ( 58') • Аспас Яго 12' 16' ( Тапия Ренато ( 16') • Мина Сантьяго
Запасные: Фонтан Хосе • Йокушлу Окай • Рубен Бланко • Баэса Мигель • Домингес Карлос
Силлессен Яспер • Пиччини Кристиано 73' ( Лато Тони ( 73') • Гильямон Уго • Альдерете Омар • Гайя Хосе • 51'Кошта Элдер 83' ( Андре Маркос ( 83') • Солер Карлос • Коба Куандреди 52' ( Рачич Урош ( 52') • Васс Даниэль • Дуро Уго 84' ( Муса Юнус ( 84') • Макси Гомес 36' 83' ( Гуэдеш Гонсалу ( 83')
Запасные: Черышев Денис • Джейсон • Вальехо Ману • Хауме Доменек • Мамардашвили Георгий • Сезар Таррега
05 декабря. Стадион "Балаидос".