«Валенсия» без Черышева переиграла «Сельту»

В заключительном воскресном матче 16-го тура Ла Лиги «Сельта» и «Валенсия» не имели много голевых моментов, к тому же они возникали после ошибок в обороне. Тем не менее, встреча получилась результативной. На 11-й минуте Яго Аспас получил мяч на ход и реализовал свой шанс. Уго Дуро в прессинге обокрал защитника и тут же сравнял. После перерыва Хосе Гайя сыграл в отборе и отдал решающий пас на Макси Гомеса - 2:1.

Россиянин Денис Черышев смотрел игру со скамейки запасных. Его команда вышла на восьмое место, соперник - 13-й.