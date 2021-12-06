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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» без Черышева переиграла «Сельту»

06 Декабря 2021 • 00:54 Комментировать
Сельта
1:2
Валенсия
окончен

В заключительном воскресном матче 16-го тура Ла Лиги «Сельта» и «Валенсия» не имели много голевых моментов, к тому же они возникали после ошибок в обороне. Тем не менее, встреча получилась результативной. На 11-й минуте Яго Аспас получил мяч на ход и реализовал свой шанс. Уго Дуро в прессинге обокрал защитника и тут же сравнял. После перерыва Хосе Гайя сыграл в отборе и отдал решающий пас на Макси Гомеса - 2:1.

Россиянин Денис Черышев смотрел игру со скамейки запасных. Его команда вышла на восьмое место, соперник -  13-й.

Протокол игры  
Сельта 1:2 Валенсия
(1:0) Аспас Яго 11'    
    19' Дуро Уго (1:1)
    53' Макси Гомес (1:2)
Дитуро Матиас Васкес Кевин Айду Джозеф Араухо Нестор   74' (Мурильо Джейсон (   74') Галан Хави Пейнадо Франсиско   9'   57' (Нолито Агудо (   57') Браис Мендес Денис Суарес Серви Франко   58' (Солари Аугусто (   58') Аспас Яго   12'   16' (Тапия Ренато (   16') Мина Сантьяго
Запасные: Фонтан Хосе Йокушлу Окай Рубен Бланко Баэса Мигель Домингес Карлос
Силлессен Яспер Пиччини Кристиано   73' (Лато Тони (   73') Гильямон Уго Альдерете Омар Гайя Хосе   51' Кошта Элдер   83' (Андре Маркос (   83') Солер Карлос Коба Куандреди   52' (Рачич Урош (   52') Васс Даниэль Дуро Уго   84' (Муса Юнус (   84') Макси Гомес   36'   83' (Гуэдеш Гонсалу (   83')
Запасные: Черышев Денис Джейсон Вальехо Ману Хауме Доменек Мамардашвили Георгий Сезар Таррега
05 декабря. Стадион "Балаидос".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Сельта Денис Черышев
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окончен Леванте 0:0 Осасуна
окончен Сельта 1:2 Валенсия
06.12  23:00 Хетафе ... Атлетик Б 3.3 3.05 2.45
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Сегодня, 06 Декабря
00:54 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» без Черышева переиграла «Сельту»
05 Декабря
22:30 · Испания. Ла Лига
«Сельта» - «Валенсия» - 1:2 (закончен)
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